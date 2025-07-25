Прямая трансляция перед премьерой «Разоблачения» отменена

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Новая драма «Разоблачение» с участием актёров Ким Нам Гиля и Ким Ён Гвана в главных ролях внезапно изменила план рекламных мероприятий за день до премьеры. Новый сериал Netflix «Разоблачение» неожиданно отменил онлайн прямую трансляцию мероприятия, запланированную перед премьерой. Ранее Netflix анонсировал, что 22 июля проведёт ток-шоу с участием актёров и фанатов, которое также будет транслироваться в прямом эфире, чего с нетерпением ждали тысячи поклонников. Однако компания Naver, отвечавшая за трансляцию, провела только ток-шоу без обещанной онлайн-трансляции. Было объявлено, что это сделано по просьбе организатора. Сериал «Разоблачение», производство которого обошлось в 30 миллиардов вон, — это кинокартина, посвящённая незаконному обороту огнестрельного оружия и связанным с ним инцидентам. В связи с этим некоторые предполагают, что онлайн трансляция была отменена, учитывая трагический инцидент со стрельбой, произошедший 20 июля в городе Инчхоне. 62-летний отец выстрелил из дробовика личного производства и убил своего сына. Он произвёл даже несколько выстрелов, чтобы убить родного сына на месте, где находились его невестка и внуки.