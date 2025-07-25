Актёр Пак Со Чжун первым ударит по мячу на матче Сон Хын Мина

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Актёр Пак Со Чжун выступит в качестве стартового игрока на матче, в котором играет южнокорейская звезда футбола Сон Хын Мин. 30 июля Сон Хын Мин вместе с другими игроками «Тоттенхэма» выйдет на стадион Кубка мира в Сувоне, а 3 августа — на стадион Кубка мира в Сеуле. Организаторы объявили, что Пак Со Чжун был выбран в качестве стартового игрока на матч между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» в Сеуле. Пак Со Чжун известен как страстный футбольный болельщик и близкий друг Сон Хын Мина. В мае он отправился в Испанию, чтобы поздравить Сон Хын Мина с победой в финале Лиги Европы, а недавно была опубликована фотография, на которой Сон Хын Мин отправляет кофейный грузовик к месту съёмок Пак Со Чжуна, что привлекло всеобщее внимание. Пак Со Чжун отметил, что рад получить возможность лично увидеть игру своей любимой команды и поддержать её вместе с болельщиками на стадионе.