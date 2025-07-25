Герой нового выпуска передачи «Мелодии Кореи» - певец Кан До Гын, хранитель искусства исполнения пхансори «Сказание о Хынбо». Несмотря на своё мастерство, певец всегда стремился к идеалу и десятки раз уезжал в горы, где до потери голоса в одиночестве оттачивал свои вокальные навыки. При этом Кан До Гын считал, что петь нужно исключительно по зову души, а не ради заработка. Подробнее о жизни выдающегося певца вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 696. Певец Кан До Гын

* Песня «В пасмурный день июня-июля» – Пак Сан Ок (вокал)

* Песня «Комчжильсадэ» – Ко Сон Ок (соло) и вокальный ансамбль

* Мелодия «Finger snap» – Ансамбль Odrey

* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо», в котором Хынбо находит в первой тыкве рис и наедается досыта – Кан До Гын (вокал), Ли Сон Гын (барабан пук)

* Песня «Мульле тхарён» – Ан Сук Сон (соло) и вокальный ансамбль

* Песня «В беседке Кёнпходэ» – Ансамбль «Хэпхари»

* Песня «Сандаи» уезда Синан провинции Чолла-Намдо – Чон И Дык (соло) и вокальный ансамбль

* Песня «Богатый улов» – Группа «Парачжи»