Передача восемнадцатая: «Всенародный конкурс песен», ставший самостоятельным жанром

Народная программа — «Всенародный конкурс песен» телеканала KBS

Среди всех телепередач, выходящих сегодня в эфире, это старейшее музыкальное шоу. Программа, которую хотя бы раз в жизни смотрел каждый кореец. «Динь-дон-динь-дон~ Всенародный конкурс песен!» — эта мелодия знакома каждому.





афиша программы

ⓒ KBS

Ведущий Сон Хэ — душа программы С 1980 года «Всенародный конкурс песен» выходит в эфир каждое воскресенье в 12:10 дня. Это конкурс, в котором участвуют самые обычные люди. С 1988 года и на протяжении почти 35 лет бессменным ведущим программы был Сон Хэ — поистине всенародно любимый человек. С теплом, юмором и уважением ко всем поколениям, он стал символом передачи, а прозвище «оппа» — выражением этой близости. После его ухода из жизни в 2022 году эстафету ведущего приняли сначала Ким Син Ён, а затем Нам Хи Сок, который продолжает вести программу сегодня.





Сон Хэ с участниками

ⓒ KBS

нынешний ведущий Нам Хи Сок

ⓒ KBS

Больше, чем конкурс — настоящий праздник для всех «Всенародный конкурс песен» — это выездной фестиваль, который проводится в разных уголках страны вместе с местными жителями. Участники поют, танцуют, разыгрывают сценки, превращая выступление в яркое шоу, а зрители подпевают, аплодируют, смеются — создавая атмосферу большого народного праздника. Один из символов программы — звонкий удар по металлофону, извещающий о выбывании участника. Но даже этот «дзынь» вызывает смех и аплодисменты. Победа — не главное. Главное — радость выхода на сцену и удовольствие от самого процесса. Это и есть обаяние этой программы.





выпуск в городе Ичхоне

ⓒ KBS

выпуск на пляже Монсанпхо

ⓒ KBS

металлофон программы

ⓒ KBS

Из телешоу — в культурный феномен Слово «всенародный» в названии программы давно вышло за пределы географии. «Всенародный конкурс песен» проходил в Парагвае, Японии, США, Китае — везде, где живут корейцы. А в 2003 году — даже в Пхеньяне. Сегодня эта программа — больше, чем конкурс. Это сцена, где встречаются регионы и поколения. Это пространство общения, сопричастности и праздника. «Всенародный конкурс песен» стал не просто программой, а самостоятельным жанром — уникальным и по-настоящему корейским.



