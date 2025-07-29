Ностальгия по-корейски в летний вечер





Лето — это не только жара, отпуск и шумный смех, но и время, когда воспоминания звучат особенно громко. Бывает, что один аккорд, знакомый голос или строчка из песни вдруг возвращают нас в прошлое, вызывая лёгкую грусть, тёплую улыбку. Сегодняшняя подборка именно о таких чувствах. Для наших слушателей прозвучали корейские песни, которые для самих корейцев звучат как вечерний воздух после знойного дня, чуть прохладный, чуть влажный, наполненный тишиной и светом далёких окон. Это огромные хиты из прошлого, знакомые каждому с первых нот, а в них — не просто музыка, а воспоминания о юности, первой любви и бесконечном лете. Нашу рубрику открыла несравненная певица Ли Сон Хи (이선희) со своим суперхитом «Я всегда буду тебя любить» (나 항상 그대를).

Далее прозвучала песня «Любовь словно дождь за окном» (사랑은 창밖에 빗물 같아요) певицы Ян Су Гён (양수경). Композиция вышла в 1989 году и сразу стала настоящим хитом в Корее, закрепив за певицей статус одной из главных балладных див своего времени. В ней рассказывается о любви, которая тихо уходит, словно дождь за окном — грустной, но неизбежной.

Затем мы насладились композицией «История пожилой пары» (어느 60대 노부부 이야기) в исполнении легенды корейской сцены Ким Гван Сока (김광석). Это одна из самых трогательных песен в его репертуаре, рассказ о жизни супругов, проживших вместе долгую жизнь, полную любви, которую они пронесли сквозь года и до самого конца.

Мы продолжили наше путешествие по прошлому с легендарными песнями «Мое отражение в моем сердце» (내 마음에 비친 내 모습) в исполнении певца Ю Чжэ Ха (유재하), «Я любил даже эту боль» (그 아픔까지 사랑한거야) в исполнении Чо Чжон Хёна (조정현), а также «Я отдам тебе всю любовь» (내게 남은 사랑을 드릴께요) в исполнении Чан Хе Ри (장혜리).