Шоубиз сегодня от 30 июля

Легендарные H.O.T. возвращаются в полном составе впервые за шесть лет

Корейцы, мечтавшие снова услышать вживую суперхиты «Candy» и «Happiness», начинают обратный отсчёт: легенды K-pop возвращаются! Группа H.O.T, с которой началась история айдолов в Корее, впервые за шесть лет выйдет на сцену в полном составе! 23 июля компания Hanteo Global объявила, что H.O.T. станут хедлайнерами нового грандиозного фестиваля «Hanteo Music Festival» (한터 음악 페스티벌), который пройдёт 6 и 7 сентября на крупнейшем Стадионе Кубка Мира в Сеуле. Причём выступление H.O.T. запланировано на оба дня: группа подарит поклонникам два полноценных концерта длительностью более 60 минут каждый. На сцену вновь поднимутся все пятеро участников — Канта (강타), Мун Хи Чжун (문희준), Чан У Хёк (장우혁), Тони Ан (토니안) и Ли Чжэ Вон (이재원). Их последнее совместное выступление состоялось в сентябре 2019 года на концерте «High-five Of Teenagers» на стадионе Gocheok Sky Dome. И особенно символично, что 7 сентября, второй день фестиваля, совпадает с годовщиной их дебюта — именно в этот день в 1996 году H.O.T. впервые вышли на сцену с песней «Потомки ангелов (Эпоха насилия)» (전사의 후예 (폭력시대)), положив начало целой музыкальной эпохе. H.O.T. — это не просто одна из первых K-pop групп. Это группа, с которой начался культ фан-клубов, цветных светящихся палочек и настоящего айдол-безумия. За годы своей карьеры коллектив выпустил такие хиты, как «Candy», «Happiness», «We Are the Future» и многие другие, став голосом молодёжи конца 90-х.

