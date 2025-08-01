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Парадокс убийцы (살인자ㅇ난감)

#Новости шоу-бизнеса l 2025-08-01


Режиссёр: Ли Чхан Хи
В ролях: Чхве У Сик, Сон Сок Ку, Ли Хи Чжун
Жанр: Сериал (Netflix)
Премьера: 9 февраля 2024 г.

Главный герой сериала — молодой парень по имени Ли Тхан, который подрабатывает в круглосуточном магазине во время учёбы в колледже. Однажды он встречает в тёмном переулке одного из покупателей и после ссоры разбивает ему голову молотком. Первое время Ли Тхан сходит с ума от чувства вины, однако потом узнаёт, что убитый им мужчина проходит по делу как главный подозреваемый в серийных убийствах. Ли Тхан убивает снова, и вновь его жертва оказывается преступником. И так происходит каждый раз. Тогда молодой парень уже не винит себя в этих смертях, а начинает видеть в своих действиях Божье провидение. Ведь все его жертвы — преступники, которые так и не понесли наказания за содеянное, а против самого Ли Тхана нет никаких улик. Но главный детектив Чан Нан Гам считает парня очень подозрительным и ставит себе цель, во что бы то ни стало поймать его.
Парадокс убийцы (살인자ㅇ난감)
Парадокс убийцы (살인자ㅇ난감)
Парадокс убийцы (살인자ㅇ난감)
Парадокс убийцы (살인자ㅇ난감)
Парадокс убийцы (살인자ㅇ난감)
Парадокс убийцы (살인자ㅇ난감)
Парадокс убийцы (살인자ㅇ난감)
Парадокс убийцы (살인자ㅇ난감)
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