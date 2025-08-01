Парадокс убийцы (살인자ㅇ난감)





Режиссёр: Ли Чхан Хи

В ролях: Чхве У Сик, Сон Сок Ку, Ли Хи Чжун

Жанр: Сериал (Netflix)

Премьера: 9 февраля 2024 г.





Главный герой сериала — молодой парень по имени Ли Тхан, который подрабатывает в круглосуточном магазине во время учёбы в колледже. Однажды он встречает в тёмном переулке одного из покупателей и после ссоры разбивает ему голову молотком. Первое время Ли Тхан сходит с ума от чувства вины, однако потом узнаёт, что убитый им мужчина проходит по делу как главный подозреваемый в серийных убийствах. Ли Тхан убивает снова, и вновь его жертва оказывается преступником. И так происходит каждый раз. Тогда молодой парень уже не винит себя в этих смертях, а начинает видеть в своих действиях Божье провидение. Ведь все его жертвы — преступники, которые так и не понесли наказания за содеянное, а против самого Ли Тхана нет никаких улик. Но главный детектив Чан Нан Гам считает парня очень подозрительным и ставит себе цель, во что бы то ни стало поймать его.