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Имя: Чху Ын Чжу

Дата рождения: 20 января 1979 год

Рост: 170 см

Вес: 47 кг

Дебют: Сериал SBS «Чувство роста»(성장느낌 18세), 1996 г.





Впервые Чху Чжа Хён появилась на экранах во время своего дебюта в 1996 году. В то время девушка использовала своё настоящее имя - Чху Ын Чжу. В 1999 году она стала известна благодаря сериалу телеканала SBS «KAIST». Поскольку девушка очень привязалась к своей роли, она взяла имя персонажа - Чху Чжа Хён - в качестве сценического имени. В 2006 году состоялся её полноценный дебют на экране в фильме режиссёра Чхве Хо «Рискованное решение» (사생결단). На прослушивании она получила похвалу от судей, включая режиссёра, за её «исполнение, от которого мурашки по коже», и выиграла награды «Лучшая актриса-новичок» и «Лучшая актриса второго плана». С 2005 года актриса стала уделять больше внимания продвижению на китайском рынке. Если в Корее она появлялась только в ролях второго плана и вряд ли считалась топ-звездой, то в Китае к ней относились как к высокооплачиваемой топ-актрисе. В 2017 году китайское информационное агентство Sina оценило Чху Чжа Хён как самую успешную корейскую актрису в Китае. В 2015 году Чху Чжа Хён объявила об отношениях с китайским актёром У Хё Гваном, а в 2017 году пара наконец заключила брак. Из-за различий во взглядах на институт брака в Корее и в Китае отношения Чху Чжа Хён с мужем были горячей темой для обсуждения. Утром 1 июня 2018 года актриса объявила, что у неё родился сын. Чху Чжа Хён до сих пор продвигается на китайском и корейском рынках и активно принимает участие в различных проектах. В 2022 году она приняла участие в корейской экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» (작은 아씨들), а в нынешнем году снялась в телесериале «Кён У и фея» (견우와 선녀).