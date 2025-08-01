Певец Чо Сан Хён известен даже тем, кто не интересуется музыкальными сказами пхансори. Его природный богатый голос в сочетании с удивительной харизмой удерживали внимание зрителя на протяжении всего выступления, а с распространением телевидения Чо Сан Хён и вовсе стал настоящей звездой традиционного пения. Подробнее о мастере пхансори – в нашем новом выпуске.





Выпуск 697. Певец Чо Сан Хён

* Песня «Хомуга» – Ким Гён Бэ (вокал)

* Песня, исполнявшаяся во время прополки полей в деревне Инчжи волости Чисан острова Чиндо – Ким Хан Гю, Ли Ён Чжа, Пак Тон Мэ (вокал)

* Песня «Море Чечжу» – Группа «Арису»

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором слепец Сим прозревает – Чо Сан Хён (вокал)

* «Канон Ре мажор» – Трио «Соуль сэуль каягым» (цитра каягым)

* Мелодия «Beautiful days» – Группа RA:AK

* Мелодия «Похочжа» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Мелодия «Рапсодия Восточного моря» – Ансамбль «Синави»