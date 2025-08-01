«Нормальная семья» собрала 200 тыс. зрителей во Франции

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Фильм «Нормальная семья» (보통의 가족) — остросюжетная картина, рассказывающая историю четырёх человек, живущих по своим убеждениям. Но внезапно всё рушится, когда они видят запись с камеры видеонаблюдения, на которой их дети совершают убийство. Фильм «Нормальная семья» впервые вышел в прокат в Европе во Франции в июне этого года и привлёк 200 тыс. зрителей. Это самый высокий результат среди корейских фильмов во Франции с 2023 года. Фильм получил восторженные отзывы во французской прессе. «Le Figaro» охарактеризовала его как «леденящий душу корейский триллер с редкой тонкостью». Критики также подчёркивали «умелую режиссуру» и называли картину «ещё одним подтверждением, что корейское кино остаётся неиссякаемым источником кинематографических сокровищ». Ранее фильм «Нормальная семья» вошёл в «10 лучших фильмов 2025 года» по версии журнала Variety в США. Также фильм вошёл в программу нескольких престижных кинофестивалей по всему миру, включая 48-й Международный кинофестиваль в Торонто, 18-й Лондонский фестиваль корейского кино и 26-й Тайбэйский кинофестиваль.