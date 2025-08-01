Чха Ын У зачислен в состав военного оркестра

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28 июля участник группы Astro и актёр Чха Ын У был зачислен на военную службу. Агентство Fantagio объявило, что после прибытия в тренировочный лагерь Чха Ын У пройдёт базовую военную подготовку, а затем будет служить в армейском оркестре. 27 июля во время прямой трансляции на YouTube артист поделился мыслями о своём зачислении в армию, показав поклонникам новую короткую стрижку. Чха Ын У признался, что для него это особенный момент — пришло и его время пойти в армию. Он сказал, что это самая короткая стрижка, которая у него была с раннего детства. Артист искренне пожелал зрителям крепкого здоровья и успехов во всех делах. Чха Ын У, дебютировавший в составе Astro в 2016 году, выпустил такие знаковые песни как «Crazy Sexy Cool» (니가 불어와) и «Confession» (고백). Помимо этого, он играл в известных теледрамах, включая «Мой ID - Красотка из Каннама» (내 아이디는 강남미인) и «Чудесный мир» (원더풀 월드).