Ли Бён Хон проведёт церемонию открытия BIFF

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28 июля было объявлено, что актёр Ли Бён Хон был выбран ведущим на церемонии открытия Пусанского международного кинофестиваля. Фестиваль пройдёт в сентябре 2025 года. Представители кинофестиваля заявили, что это первый случай за всю историю фестиваля, когда церемонию проведёт один ведущий-мужчина. «Это соответствует масштабу и символике нашего 30-го юбилейного форума», — подчеркнули организаторы. Ли Бён Хон, отмечающий в этом году 35-ю годовщину дебюта, неоднократно демонстрировал свой актёрский талант в таких фильмах, как «Инсайдеры» (내부자들), «Тот, кто рядом» (남산의 부장들), «Выжившие. Бетонная утопия» (콘크리트 유토피아) и «Матч» (승부). Он также проявил себя как актёр мирового уровня, появившись в сериале Netflix «Игра в кальмара» (오징어게임), а также принял участие в озвучивании анимационного фильма Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов» и корейского анимационного фильма «Король королей». 30-й Пусанский международный кинофестиваль пройдёт во Дворце кино в Пусане с 17 по 26 сентября.