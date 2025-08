Путешествие по звездам с новым альбомом группы TXT

В этом выпуске нашей программы мы обсудили и послушали новый альбом популярного коллектива TOMORROW X TOGETHER или просто TXT. С момента своего дебюта в 2019 году TXT моментально привлекли внимание публики как младшие коллеги BTS, но очень быстро доказали, что способны завоевать любовь публики без каких-либо приставок вроде «младших BTS». Их музыка — это всегда не просто ритм и мелодия, а целая история, полная чувств, символов и неожиданных поворотов. TXT не боятся экспериментировать: в их дискографии уже есть и ретро-поп, и альтернативный рок, и инди, и EDM, и баллады, а в визуальной части — от школьной романтики до ангелов и апокалипсиса. В каждом релизе TXT будто заново придумывают себя и с каждым разом звучат всё взрослее, смелее и мощнее. И вот теперь, в разгар лета, они представляют новый альбом — «별의 장: TOGETHER», «Глава о звёздах: Вместе». Этот релиз, вышедший 21 июля 2025 года, стал четвёртым полноформатным альбомом группы и сразу вызвал шквал обсуждений в фан-сообществе. Уже сам заголовок намекает на нечто романтичное и будто приглашает на ночное приключение, где эмоции сияют ярче неона. Первой в нашей рубрике прозвучала песня под названием «Upside Down Kiss» или «Поцелуй вверх ногами».

Затем мы поговорим о песне, с которой TXT открывают свою «Главу о звездах». Трек «Beautiful Strangers» или «Прекрасные незнакомцы» звучит так, будто ты идёшь по звёздной дорожке среди ночи: мечтательное фортепиано вдруг сменяется мощным синтезатором — и начинается настоящий музыкальный взрыв. Это хип-хоп с ритмом трэпа, но подан он настолько эмоционально, что хочется и танцевать, и замирать от чувства. TXT поют о себе и о нас, о том, как рядом с теми, кто принимает тебя, даже странность превращается в красоту. Потому что именно вместе мы становимся ярче.

Следом мы прослушали сольные композиции всех пяти участников группы TXT: «Ghost Girl» Ён Чжуна (연준), «Sunday Driver» от Су Бина (수빈), сольный трек Хюнин Кая (휴닝카이) «Dance With You», «Take My Half» в исполнении Бом Гю (범규) и «Bird of Night» Тхэ Хёна (태현). Затем прозвучала финальная песня из нового альбома TOMORROW X TOGETHER «별의 노래» или «Песнь звезды». Завершил нашу сегодняшнюю программу ранний хит группы с волшебной атмосферой «Run Away» или «Жду тебя на платформе 9¾».