Передача девятнадцатая: Начало эры профессионального спорта — Основание Корейской профессиональной бейсбольной лиги

Появление Корейской профессиональной бейсбольной лиги В 1982 году в Республике Корея стартовала профессиональная бейсбольная лига. Матч-открытие между командами «MBC Чхоннён» и «Samsung Lions» завершился победой MBC после дополнительного иннинга — благодаря хоумрану Ли Чхон До. Эта драматичная игра стала ярким началом истории корейского профессионального бейсбола.





Трансляция церемонии основания профессиональной бейсбольной лиги 1982 года,

Подача первого мяча бывшим президентом Чон Ду Хваном на открытии сезона 1982 года

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Рост корейского профессионального бейсбола После своего основания лига стремительно набирала популярность и заняла место народного спорта. Однако с середины 1990-х годов интерес публики начал снижаться — из-за выхода Пак Чхан Хо в MLB, трансляций Японской бейсбольной лиги и проведения чемпионата мира по футболу в 2002 году. Позднее успехи сборной — выход в полуфинал на турнире WBC в 2006 году и золотая медаль на Олимпиаде в Пекине в 2008-м — снова возродили страсть к бейсболу. С этих пор началось новое возрождение профессиональной лиги.





Олимпиада 2008 года в Пекине

ⓒ KBS

Современный расцвет корейского бейсбола Сегодня Корейская профессиональная лига насчитывает 10 клубов. В 2024 году был установлен новый рекорд — число зрителей превысило 10 миллионов. Особенно возросла доля болельщиков среди молодёжи и женщин, что сделало фан-базу ещё более разнообразной. Бейсбол стал не просто спортом, а настоящей культурой.





Достижение 10 миллионов зрителей в корейской профессиональной бейсбольной лиге 2024 года

ⓒ KBS

Эволюция бейсбольных стадионов и расширение культурного контента В последние годы бейсбольные стадионы превратились в культурные пространства: зоны для барбекю, участки с газоном для пикников. Ассортимент еды расширился: кроме традиционного «чимэка» — курицы с пивом — появились точки с популярными гастрономическими брендами. Особенно яркая и коллективная корейская культура поддержки привлекла внимание зарубежной прессы и сделала стадионы не просто аренами, а настоящими культурными центрами. Сегодня профессиональный бейсбол - это уже не просто спорт, а неотъемлемая часть K-культуры.



