Межкорейские обмены в области спорта

На протяжении 80 лет после освобождения Кореи от японского колониального ига взаимодействие двух соседних государств длилось гораздо меньше, чем противостояние. Однако даже в условиях напряжённости активные обмены в области спорта всегда подчёркивали единство корейской нации и помогали вернуться за стол переговоров. Северная Корея не отказывалась участвовать в международных соревнованиях в Республике Корея, если необходимо было поддержать межкорейские отношения или изменить их вектор.

В 2002 году КНДР отправляла на Азиатские игры в Пусане не только спортсменов, но и большую группу поддержки. В 2014 году на Азиатских играх в Инчхоне северокорейские спортсмены также принимали участие. Когда отношения находились в кризисной точке из-за ядерных испытаний, сборная страны участвовала в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в формате объединённой команды с южнокорейскими спортсменами.

В сентябре этого года в южнокорейском городе Кванчжу состоится важное событие – чемпионат мира по стрельбе из лука, проводимый при поддержке группы Hyundai. В Южной Корее соберутся лучшие лучники со всего мира, и среди спортсменов, возможно, будет особая команда из Северной Кореи. Сможет ли спорт послужить поводом для нормализации отношений, мы увидим уже в скором времени.

О межкорейских обменах в области спорта и их возможном влиянии на отношения между Югом и Севером в целом мы поговорим сегодня с господином Сон Мун Чжоном, старшим научным сотрудником Корейского института спортивных исследований.