Шоубиз сегодня от 6 августа

Как шаманы ворвались в современную культуру Кореи

Дорогие радиослушатели, в этом выпуске мы приготовили для вас кое-что особенное. Он будет о том, как древние духи, шаманы и мифы стали частью современного K-POP и корейской культуры. Здесь ритуал превращается в шоу, а сцена — в пространство магии!

В последние годы корейская культура всё чаще заглядывает по ту сторону привычного. Туда, где живут духи, демоны, шаманы и тайны, передающиеся через ритуал. Корейский оккультизм больше не прячется в тени, наоборот, он уверенно выходит в свет. Его можно услышать в песнях, увидеть на экране, прочитать в манхве, и даже… станцевать под него. Для этого всего даже отдельный термин придумали — K-оккультизм!

Но что же объединяет древний шаманский гут и современное K-POP шоу? Ведь можно сказать, что современный K- POP концерт — это и есть новый гут! Звук, ритм, свет, энергетика толпы, раскалённые эмоции, музыка, которая не просто звучит, она захватывает. Это не просто шоу — это коллективное очищение, как в старинных ритуалах. И вот именно на этой грани рождаются новые формы — одна из них стала настоящей сенсацией на Netflix. Абсолютный мировой хит этого лета, анимационный фильм «K-POP Охотницы на демонов» (K-POP 데몬 헌터스) — это не просто фантастика. Это история о том, как ритуал переродился в музыкальный боевик!

