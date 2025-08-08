ⓒ CL&COMPANY

Дата рождения: 14 октября 1963 год

Рост: 163 см.

Дебют: спектакль «Хроники Хана» (한씨연대기), 1985 г.





Ким Ми Гён дебютировала на сцене в 1985 году в спектакле «Хроники Хана» (한씨연대기), а затем блестяще показала себя и в других постановках, таких как «Даже птицы покидают этот мир» (새들도 세상을 뜨는구나) и «Учитель Чхве» (최선생). За роль в «Учителе Чхве» она получила премию «Лучшая начинающая актриса» на 26-й церемонии премии «Пэксан». Примерно в то же время она начала сниматься в кино во второстепенных ролях. После периода бездействия Ким Ми Гён получила постоянную роль в драме 1999 года «KAIST» — умной-преумной хозяйки закусочной в кампусе. Это ознаменовало начало её телевизионной карьеры. Впервые широкую известность она получила благодаря роли Хэ Ён в сериале одной из самых знаменитых в Корее сценаристок Но Хи Гён «Прощай одиночество» (굿바이 솔로) и участию в историческом сериале MBC «Легенда о четырёх Стражах Небесного Владыки» (태왕사신기). С 2007 года актриса снималась практически без перерывов. Особенно запомнился её яркий образ в эпизодической роли владелицы ресторана в сериале SBS «Таинственный сад» (시크릿 가든). Эта роль стала поворотным моментом в её карьере. Ким Ми Гён известна своими ролями простолюдинок, сердечных и добрых матерей. Её имя стало нарицательным в корейском кинематографе и даже получило международное признание как неотъемлемый элемент корейских сериалов — наряду с телефоном Galaxy, умными дверными замками и сочжу. При этом актриса играет роли не только преданных матерей, но и злодеек, демонстрируя многогранный талант. В 2019 году она снялась в фильме «Ким Чжи Ён, 1982 года рождения» (82년생 김지영) и блестяще исполнила роль матери главной героини, Ми Сук. Её проникновенная игра была высоко оценена. Актриса получила награду за лучшую женскую роль второго плана на кинофестивале Чхунса, премию Корейской ассоциации кинокритиков и «Золотую кинопремию».