Актер Сон Ён Гю найден мёртвым в машине

Актёр Сон Ён Гю, получивший известность благодаря роли начальника Чхве в фильме «Экстремальная работа» (극한직업), был найден мёртвым. Как сообщили в полицейском участке города Ёнина провинции Кёнгидо, актёр был найден в автомобиле в жилом комплексе муниципального округа Чхоин-гу в городе Ёнине. Признаков преступления, как и предсмертной записки, обнаружено не было. Ранее актёр был задержан за вождение в нетрезвом состоянии и передан в прокуратуру. Инцидент произошёл 19 июня около 23:00, когда он проехал около 5 км от округа Кихын-гу до округа Чхоин-гу. Запоздалое раскрытие информации об этом вызвало споры, и его исключили из списка актёров спектакля “Влюблённый Шекспир” и решили как можно меньше оставить его долю в уже снятом сериале “Дефекты (아이쇼핑)”. Сон Ён Гю дебютировал в детском мюзикле «Волшебник Маттерл» (머털도사) в 1994 году. Он снимался в различных фильмах, драмах и пьесах. Актёр продемонстрировал впечатляющие способности перевоплощения в драмах «Суринам» (수리남) и «Казино» (카지노).