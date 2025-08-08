Драма «Позаботься о братьях-орлятах» завершилась с рейтингом 20,4%

ⓒ KBS

Уикенд-драма KBS 2TV «Позаботься о братьях-орлятах» (독수리 오형제를 부탁해) завершилась. Согласно данным Nielsen Korea, 4 августа финальная серия «Позаботься о братьях-орлятах» набрала общенациональный рейтинг зрительской аудитории в 20,4%. Несмотря на низкий стартовый рейтинг, сериал стабильно держал рейтинг выше 20% на протяжении всего показа, демонстрируя огромную популярность. Примечательно, что она занимала первое место в категории «Любимые телепрограммы корейцев» в опросе Gallup Korea два месяца подряд — в июне и июле 2025 года. «Позаботься о братьях-орлятах» — семейная драма о Гван Сук, старшей невестке, которая теряет мужа всего через десять дней после свадьбы. Ей приходится работать в цехе рисовой браги макколли покойного мужа, чтобы прокормить четверых зятьёв. В заключительном эпизоде макколли, приготовленная главной героиней, была выбрана официальным напитком на банкете саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Гван Сук и её возлюбленный Дон Сок были благословлены рождением близнецов, что стало счастливым финалом. KBS высоко оценил драму за её глубокий замысел, неожиданно динамичный сюжет и насыщенные сюжетные линии.