ⓒ TEAMHOPE

Актриса Ли Ха Ни не будет присутствовать на шоу-презентации нового сериала Netflix «Эма» (애마). 18 августа Netflix проведёт официальное мероприятие, посвящённое новому сериалу, но Ли Ха Ни расскажет о своей роли только по телефону и не будет отвечать даже на вопросы прессы. Действие «Эма» разворачивается в 1980-х годах на Чхунмуро - мекке корейской киноиндустрии. Ли Ха Ни исполняет одну из ключевых ролей в сериале, воплощая на экране звезду той эпохи. Netflix объяснил, что она будет отсутствовать на конференции по личным причинам. В настоящее время Ли Ха Ни ждёт второго ребёнка. Поклонники считают, что такое решение было принято ради безопасности матери и ребёнка. Особое внимание к мероприятию объясняется тем, что это первое появление Ли Ха Ни перед широкой публикой после её скандала с уклонением от налогов. Она должна была выплатить дополнительный налог в размере 6 миллиардов вон после тщательного расследования Налогового управления. А представители актрисы объяснили, что проблема «возникла из-за различий в толковании налогового законодательства».