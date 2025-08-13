Музыкальные новинки июля 2025 года





Дорогие друзья, как бы грустно это не звучало, лето потихоньку подходит к концу. Однако мы знаем, как отодвинуть невеселые мысли о надвигающейся дождливой осени! В этом выпуске мы послушали новинки от самых популярных корейских исполнителей, которые те выпустили в самый разгар лета – в июле! И начали мы с новой сольной песни Онью (윤유), участника популярной бойз-группы SHINee (샤이니). Она называется «ANIMALS» или «Животные» и вошла в долгожданный второй студийный альбом «PERCENT», который вышел 15 июля. В этой композиции Онью уходит от привычного образа лиричного певца и показывает свою дикую, инстинктивную сторону. Он сам участвовал в написании этой песни, вложив в неё личные эмоции и творческую энергию. «ANIMALS» — это песня о свободе быть собой, когда разум отступает, а тело и чувства берут верх. Здесь не нужны слова: всё решают взгляд, движение и внутренний ритм. «Ведь изначальном мы — животные», – поёт Онью, призывая отбросить условности и просто чувствовать.

Популярная певица Чон Со Ми (전소미), о которой некоторое время особо не было слышно, тоже, так сказать, подала голос этим июлем! Артистка представила композицию под названием «EXTRA». Это трек, в котором она отказывается быть просто в массовке, ведь по-корейски «extra» как раз-таки означает «массовка». Чон Со Ми уверенно заявляет: «Я не просто фон для чужой истории». Пару фактов о композиции: над песней поработал тот самый Тедди (테디), который подарил кучу хитов BLACKPINK и другим популярным K-POP группам. А еще «EXTRA» — это предрелизный трек, который предвещает выход второго мини-альбома Чон Со Ми.

Следом прозвучала новинка от бойз-группы. Горячие парни из ATEEZ в этом июле представили свой уже, внимание, 12-й мини-альбом, в который вошли ранее выпущенные синглы и новые сольные треки участников. Но самое главное — это конечно же заглавная песня «In Your Fantasy» или «В твоих фантазиях». Эта композиция — настоящее музыкальное искушение. Мощный бит, дерзкий рэп и чувственный вокал создают атмосферу, где грань между реальностью и фантазией стирается. ATEEZ будто ведут слушателя за собой в мир, где правит не разум, а желание. «In Your Fantasy» — это не просто песня, а ловушка, в которую хочется попасть снова и снова.

Помимо этих песен в этот день в нашем эфире прозвучали: совместная работа рэпера LOCO (로꼬) и певицы Feby Putri «No Where», новая песня кроссовер-коллектива Forestella «Everything», релиз трио VIVIZ «La La Love Me», а также новинка рок-сцены, песня «Намгун FEFERE» (남궁 FEFERE) от групп Silica Gel и Japanese Breakfast.



