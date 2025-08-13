Передача двадцатая: Специальный прямой эфир KBS по поиску разлучённых семей «Послание мира, донесённое миру»

«Стоит только прозвучать заставке — “Вы не узнаёте этого человека?” — и вся семья, даже не будучи разлучённой, бросает все дела и собирается у телевизора. Кто-то мыл посуду — и вот уже все сидят вместе. А затем... до самой глубокой ночи, до часу, до двух — вся страна плачет вместе. Мы искали — всем народом». — Ли Чжи Ён, бывшая диктор KBS, ведущая прямого эфира

Начало проекта «Мы ищем разлучённых семей» В 1983 году, к 30-летию перемирия после Корейской войны, KBS запускает специальный телепроект — программу «Поиск разлучённых семей». Премьерный выпуск вышел в эфир 30 июня в 22:15 и должен был длиться 90 минут. Однако эмоциональный отклик оказался столь мощным, что эфир был продлён до 2:30 ночи следующего дня. Так началась история самой масштабной гуманитарной телепередачи в мире.





(слева) Заставка программы «Поиск разлучённых семей», (справа) Ведущие Ю Чхоль Чон и Ли Чжи Ён ⓒ KBS

Вся страна ждёт чуда и находит его в прямом эфире Огромный общественный резонанс вынудил KBS приостановить обычное вещание и перейти к круглосуточным прямым эфирам. Каждый день приносил трогательные воссоединения. Перед зданием телерадиокомпании была организована «Площадка встреч» — специальное пространство со списками и объявлениями от тех, кто искал своих близких.





(слева) «Площадка встреч» у здания KBS, (справа) Стены, оклеенные объявлениями о поиске ⓒ KBS

(слева) Первая встреча в эфире — сёстры Син Ён Сук и Тон Сук, (справа) Брат и сестра Хо, воссоединившиеся спустя 30 лет ⓒ KBS

Всемирное признание — документальное наследие человечества На протяжении 138 дней в эфире прозвучали более 100.000 историй. Около 10.000 семей обрели друг друга. А 463 видеозаписи эфиров, анкеты, эфирные расписания, фотографии и другие материалы в 2015 году были включены в реестр «Память мира» ЮНЕСКО. Мир признал эту программу как свидетельство трагедии войны и как выражение универсального человеческого стремления к семье, встрече и любви.





Архивные бобины с видеозаписями эфиров программы

ⓒ KBS

Наследие, которое продолжает говорить Прямой эфир KBS «Мы ищем разлучённых семей» сегодня воспринимается как часть мирного движения времён холодной войны. Он стал символом того, как общественное телевидение может быть голосом народа, хранителем памяти и инициатором объединения. Эта программа остаётся одним из самых ярких примеров того, что телевидение — это не просто медиа, а мост между людьми.



