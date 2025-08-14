Шоубиз сегодня от 13 августа

Самые ожидаемые фильмы и сериалы корейской осени

Режиссёр Ён Сан Хо (연상호), прославившийся на весь мир благодаря феноменальному зомби-апокалипсису «Поезд в Пусан» (부산행), возвращается в кинотеатры! Его новый фильм «Лицо» (얼굴) — это не просто проект, а настоящая сенсация, которая может вдохнуть новую жизнь в затихший южнокорейский кинопрокат. В центре сюжета история Им Дон Хвана (임동환), сына слепого мастера по изготовлению печатей Им Ён Гю (임영규), который начинает расследовать загадочную смерть своей матери. На первый взгляд, это классический мистический триллер. Но на деле — глубокая история о столкновении внешнего и внутреннего, о видимом и сокрытом, о том, что происходит, когда перевешивает одна сторона правды.

Фильм уже попал в официальную программу 50-го Международного кинофестиваля в Торонто, в престижный раздел «Special Presentations», куда попадают избранные работы мирового уровня. В своё время там были представлены «Решение уйти» (헤어질 결심), «Служанка» (아가씨), «Эпоха теней» (밀정) и «Контрабанда» (밀수), одним словом хиты, покорившие и критиков, и зрителей.

Особое внимание приковано к актёру-исполнителю главной роли Пак Чжон Мину (박정민) (фильмы «Одна победа» (1승), «Контрабанда» (밀수), «Король» (더 킹)). Ведь он один сыграл двух ключевых героев: и молодого мастера Им Ён Гю, и его взрослого сына Дон Хвана. Это первая в его карьере работа, где он исполняет сразу два персонажа, и, по признанию самого актёра, именно он предложил эту идею режиссёру. Желание Пак Чжон Мина внести свой вклад и усилить атмосферу фильма, сыграв обе роли, говорит о том, с каким трепетом он отнёсся к проекту. Судя по уже опубликованным кадрам, Пак Чжон Мин действительно показывает два совершенно разных лица: одного — тихого, погружённого в искусство, и другого — одержимого жаждой докопаться до правды.

Сам Ён Сан Хо говорит, что история началась с вопроса: «Что значит преодолеть ненависть в нашем обществе?». Со временем это вылилось в историю о лице человека, которого общество старательно пыталось забыть. Режиссёр признаётся: с тех пор как он нарисовал одноимённый вебтун в 2018 году, он мечтал сделать из него фильм. И вот мечта стала реальностью.

Премьера фильма «Лицо» состоится в сентябре, и это будет не просто очередной фильм, а событие, которое непременно вызовет резонанс. Какую сторону своего «лица» покажет Ён Сан Хо на этот раз?

Подробнее о корейских теле и киноновинках осени вы можете узнать, послушав запись спецвыпуска «Шоубиз сегодня» от 13 августа.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.