Певец Ким Чон Чжо родился, чтобы быть певцом в годы японской оккупации. Его отец – тоже известный певец Ким Гван Чжун – был автором песни об Ан Чжун Гыне, народном борце против японского ига. В колониальной стране исполнение патриотических песен было строго наказуемо, однако Ким Чон Чжо не боялся петь песни своего отца, за что иногда оказывался под стражей. Подробнее о творческой карьере Ким Чон Чжо вы узнаете в новом выпуске передачи «Мелодии Кореи».





Выпуск 699. Певец Ким Чон Чжо

* Песня «Ветер, слёзы» – Чон Ма Ри (вокал)

* Песня «Ссуктэмори» – Ко Ён Ёль (вокал)

* Песня «The Swallow Knows» – Ким Юль Хи (вокал), ансамбль Soul Sauce

* Отрывок из шаманского ритуала «Пэбэнигут», в котором шаман-мошенник подшучивает над родителями Пэбэни – Ким Чон Чжо (вокал)

* «Песнь об Ан Чжун Гыне» – Ким Гён Бок (вокал)

* Мелодии «Нынге», «Чачжин нынге» – Чхве Гван Иль (дудка тхэпхёнсо)

* Песня «Чхончживан понпхури» – Общество по сохранению искусства исполнения ритуала «Чхильмориданкут»

* Песня «Heosse!» - Группа Chudahye Chagis

* Мелодия «Boom Boom» - Группа Odrey