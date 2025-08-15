10см был выбран новым ведущим шоу «The Seasons» 

ⓒ CAM WITH US

Певец 10cm (십센치) был выбран восьмым ведущим ночного музыкального шоу «The Seasons» на канале KBS после актёра Пак По Гома. В KBS объяснили это назначение тем, что 10cm чаще других появлялся в ток-шоу «Набросок Ю Хи Ёля» (유희열의 스케치북) и «The Seasons», а его назначение на пост ведущего продолжит традиции и ценности музыкальных ток-шоу. 10 августа, во время выступления на бис на своём сольном концерте «5.0», состоявшемся на Олимпийском гандбольном стадионе SK в Сеуле, 10cm сделал заявление о своём внезапном назначении. Артист сказал, что безумно нервничает и очень рад перенять эстафету ведущего у актёра Пак По Гома. С 2023 года в шоу «The Seasons» на канале KBS принимают участие ведущие корейские певцы и актёры, включая Джей Пака (박재범), Чхве Чжон Хуна (Джаннаби), AKMU, Ли Хё Ри, Зико, Ли Ён Чжи и Пак По Гома. Новый сезон «The Seasons» с ведущим 10cm выйдет на канале KBS 2TV вечером 5 сентября.