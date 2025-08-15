Популярность песни «Golden» продолжается

ⓒ NETFLIX

Песня «Golden», саундтрек к анимационному фильму «Кейпоп-охотницы на демонов» (케이팝 데몬 헌터스), стала мировым хитом. Руми, главная вокалистка женской группы «HUNTRIX», исполнившая эту песню, берёт невообразимо высокие ноты, которые подчёркивают и раскрывают её индивидуальность. С ростом популярности мультфильма в интернете набрал популярность «Golden Challenge»: люди записывают видео, где подпевают отрывок из этой песни в попытке взять самые высокие ноты. В частности, видео с участием Пады, 45-летней главной вокалистки группы S.E.S., стало невероятно популярным. Начиная с 23 августа, в некоторых кинотеатрах Нью-Йорка пройдут sing-along-показы, где зрители смогут спеть саундтреки из мультфильма, включая песню «Golden». Лихорадка по мультфильму «Кейпоп-охотницы на демонов» продолжает охватывать мир и за пределами экрана.