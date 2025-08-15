ZO ZAZZ заявил, что он не просто певец, но и «вижуал» артист 

ⓒ BrotherHoodEnter

12 августа певец ZO ZAZZ появился в рубрике «Вторник: Специальный гость» (화요 초대석) программы «Morning Plaza» (아침마당) на канале KBS1. Он поделился историями и размышлениями о своей музыкальной карьере. Перед тем, как исполнить песню Don’t You Know (모르시나요) в прямом эфире, ZO ZAZZ представил себя как «визуал»-певец. Он отметил, что участие в этой программе стало для него особенно волнительным, ведь это была мечта его детства. Ведущий программы Ли Гван Ги подбодрил артиста и похвалил его вокальные данные. По словам ведущего, благодаря прекрасному голосу ZO ZAZZ обретёт множество новых поклонников по всей стране после участия в шоу. ZO ZAZZ поделился, что в последнее время его внешность улучшилась. Он также рассказал, что, когда ему исполнился 41 год, у него наконец появилась возможность продемонстрировать миру свои таланты. У артиста есть кафе и бар, которые посещают многие знаменитости. Именно там он и познакомился с композитором песни Don’t You Know. Певец добавил, что изначально планировал принять участие в шоу Sing Again (싱어게인). После недавнего выпуска альбома он отправился за границу и столкнулся с неожиданно тёплой реакцией публики. По словам артиста, у него не было конкретных планов становиться певцом: он открыл джаз-бар просто потому, что хотел петь. Ему было радостно делиться этой радостью с другими. «Друзья, которые не верили, что я всё-таки дебютирую, были в восторге, видя, как мои позиции в музыкальном чарте взлетают», — поделился он.