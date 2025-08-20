ⓒ SARAM Entertainment

Имя: Чо Вон Чжун

Дата рождения: 3 марта 1976 г.

Рост: 185 см.

Вес: 85 кг.

Дебют: фильм «Однажды в школе» (말죽거리 잔혹사), 2004 г.





Актёр Чо Чжин Ун родился в Пусане и окончил театральный университет Кёнсон. Он является одним из немногих актёров, которые в совершенстве владеют как диалектом Юго-Восточной Кореи, так и литературным корейским языком, что, вероятно, связано с тем, что он вырос в этом регионе. Он дебютировал в качестве актёра в 2004 году, сыграв второстепенную роль в фильме «Однажды в школе». Поворотным моментом его карьеры стало участие в фильме «Круг насилия» (폭력써클) в 2006 году. Он сыграл роль Чо Хан Гю — надёжного, стойкого и сильного помощника главного героя. Он идеально воплотил образ Чо Хан Гю, обладающего силой, сравнимой с силой главного героя, а его тонкая боевая техника заслужила положительные отзывы зрителей. Он признан надёжным актёром второго плана, добившимся кассовых успехов и продемонстрировавшим высокий художественный уровень в таких фильмах как «Безымянный гангстер: По законам времени» (범죄와의 전쟁: 나쁜 놈들 전성시대), «Мёнлян: штормовое море» (명량), «Политическое убийство» (암살) и «Служанка» (아가씨). Тем не менее, его всё ещё считают неподходящим для ведущих ролей. «Трудный день» (끝까지 간다) стала успешной работой, но это был дуэт с Ли Сон Гюном. Другие его главные роли — в фильмах «Командир Ким Чхан Су» (대장 김창수), «Охота» (사냥), «Шуты: Переломный момент» (광대들: 풍문조작단) и «Грязные деньги» (블랙머니) — получили сравнительно низкие отзывы. В 2020-х годах спад кассовых сборов привёл к череде провалов его фильмов в главных ролях, включая «Кровь полицейского» (경관의 피), «Сделка с дьяволом» (대외비), «Сторонник 2» (독전2) и «Мертвец» (데드맨), что лишь подчеркнуло важность его следующего проекта.