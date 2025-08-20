Передача двадцать первая: Первая встреча разделённых семей — веха в истории межкорейских контактов

Первые шаги навстречу В 1971 году Корейский Красный Крест предложил Северу провести переговоры по вопросу разделённых семей. Так начались первые официальные контакты между Югом и Севером после раздела страны. Год спустя, 4 июля 1972 года, было обнародовано Совместное заявление, в котором стороны подтвердили три принципа объединения — самостоятельность, мир и общенациональное единство. Но из-за расхождений в подходах к решению проблемы разделённых семей существенного прогресса тогда достичь не удалось.





Объявление Совместного заявления 4 июля 1972 года

ⓒ KBS

Первая встреча — и надежды, которые не сбылись В 1984 году, когда Север предложил оказать гуманитарную помощь Югу, пострадавшему от наводнения, межкорейские контакты возобновились. А в 1985 году в эфир вышли кадры первой в истории встречи разделённых семей. Но уже вскоре отношения вновь обострились: теракт против самолёта Korean Air в 1987 году, ядерный кризис и смерть Ким Ир Сена остановили диалог. Обсуждение встреч семей надолго прервалось.





Первая встреча разделённых семей 1985 года — отец обнимает двух сыновей, с которыми расстался во время январского отступления

ⓒ KTV

Визит южнокорейского творческого коллектива в Пхеньян (слева) и выступление северокорейского коллектива в Сеуле (справа)

ⓒ KTV

Возобновление встреч — и новая пауза В 2000 году, после Берлинской декларации президента Ким Дэ Чжуна, состоялся первый в истории межкорейский саммит. В подписанной 15 июня Совместной декларации зафиксировано согласие на проведение встреч разделённых семей. С тех пор они проходили как очно, так и по видеосвязи. Однако новые ядерные испытания Севера и рост военной напряжённости вновь прервали этот процесс. В 2018 году после Пханмунчжомской декларации от 27 апреля встречи возобновились. Но уже в 2019 году, после провала саммита США — КНДР в Ханое, они снова остановились.





Межкорейский саммит 2000 года

ⓒ YONHAP News

Встреча разделённых семей в 2000 году

ⓒ KBS