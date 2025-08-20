Дуэт Twin Folio: отцы корейского фолка





Дорогие друзья, в этом выпуске мы снова вернулись к истокам корейской эстрадной музыки, а именно фолка, популярность которого не угасает в Корее и сегодня. А у истоков этого жанра здесь стояли два паренька Сон Чхан Сик (송창식) и Юн Хён Чжу (윤형주). Вместе они — дуэт Twin Folio. И в этом выпуске мы познакомились с историей и творчеством этих замечательных артистов.

Да, сегодня этот дуэт — легенда, но уже мало кто помнит, что начинали они вовсе не вдвоём, а втроём, под именем «Трио Сэ Си Бон» (세시봉 트리오). Их путь на сцену начался в 1967 году, когда они впервые появились в телевизионной программе «Полуночная мелодия» (한밤의 멜로디). Однако вскоре один из участников, Ли Ик Гюн (이익균), ушёл в армию, и продюсер программы просто предложил оставшимся двум парням: «Ну и отлично, пойте вдвоём! Только придумайте себе новое имя». Так родился дуэт Twin Folio.

Тогда, в Корее 60-х, времена были другие: на радио и телевидении нельзя было исполнять зарубежные песни целиком на английском, поэтому Сон Чхан Сик брал мелодию, а Юн Хён Чжу переводил или адаптировал слова на корейский. Репетировали Twin Folio ночами напролёт, иногда прямо в зале популрного кафе SeSiBong (Сэ Си Бон), где после выступлений расставляли стулья и укрывались пыльным чехлом от рояля вместо одеяла. График ребят был настолько плотным, что домой удавалось заглянуть только между съёмками и репетициями, а за каждое ночное отсутствие Юн Хён Чжу получал от отца внушение: «Ты что, с ума сошёл?». Но остановиться он и его напарник уже не могли.

Тяжелый труд не прошел для Twin Folio даром: парни быстро стали любимцами публики. Их репертуар был удивительно разноплановым: от западных хитов, Клифф Ричард, Bee Gees (Би Джиз), Гарри Белафонте, до детских песен и корейской эстрадной классики. Первым большим успехом стала адаптация греческой песни Наны Мускури «Белый платочек» (하얀 손수건), за которой последовали «Свадебный торт» (웨딩 케익) и целый альбом, пусть и разделённый пополам с дебютной пластинкой другого дуэта Pearl Sisters. Но даже такое «половинчатое» издание казалось Twin Folio чудом: их песни теперь играли в музыкальных магазинах по всей стране.

Настоящий триумф к Twin Folio пришёл в декабре 1968 года, когда они дали два сольных концерта. Все билеты были распроданы, а ещё сотни зрителей забрались на лестницы, лишь бы увидеть своих кумиров. Так Twin Folio стали первыми «тинейджерскими звёздами» корейской сцены. Их популярность совпала с культурным переломом: страна переживала бум гитарной музыки, молодёжь увлекалась фолком и западной культурой, и именно Twin Folio стали символом этой новой волны.

К сожалению, как это часто бывает в музыке, дуэт Twin Folio просуществовал недолго. Однако в этот раз причиной стали не творческие разногласия, а семейные обстоятельства Юн Хён Чжу. Уже в 1969 году парни объявили о расставании, но даже прощальный концерт собрал полный зал и закончился аншлаговым «бисом» в Пусане. После этого каждый пошёл своей дорогой: Сон Чхан Сик с песнями «За окном идёт дождь» (창밖에는 비오고요) и «Охота на китов» (고래사냥) стал одним из самых любимых исполнителей 70-х, а Юн Хён Чжу подарил слушателям «Ла-ла-ла» (라라라) и «Две маленькие звезды» (두 개의 작은 별), параллельно став одним из самых популярных радиоведущих страны.

Дуэт Twin Folio оставил яркий след в истории корейской музыки. Артисты подарили Кореe не только песни, но и целую культуру: джинсы, длинные волосы, гитара за плечом и умение петь свои истории. Это был образ свободы, романтики и дерзости, который вдохновлял десятки тысяч молодых людей. И даже спустя десятилетия, когда звучат голоса Сон Чхан Сика и Юн Хён Чжу, кажется, что ты снова сидишь в полутёмном зале, а перед тобой — два парня, которые могут спеть так, что мир за окном замирает. Кстати, и сегодня, прямо как тогда, 60 лет назад, они оба остаются верны музыке!

В этом выпуске мы послушали самые любимые хиты из репертуара дуэта Twin Folio, среди которых «Белый платочек» (하얀 손수건), «Свадебный торт» (웨딩 케익), «Праздничная ночь» (축제의 밤) и многие другие.