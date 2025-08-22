Пиво «Тэдонган» является одним из самых узнаваемых брендов северокорейского пива. В КНДР его можно отведать в специальных питейных заведениях с одноименным названием, а за рубежом его можно увидеть, например, в Китае. Появление пива «Тэдонган» восходит к 2001 году и связано с визитом тогдашнего лидера КНДР Ким Чен Ира в Россию. Посетив один из пивоваренных заводов, глава Северной Кореи распорядился начать производство пива мирового уровня и в своей стране. В 2012 году журналист Дэниел Тюдор, специальный корреспондент газеты Economist в Сеуле, написал статью о том, что северокорейское пиво «Тэдонган» вкуснее, чем южнокорейское пиво. В результате «Тэдонган» привлекло ещё больше внимания.

Подробнее о северокорейской марке пива «Тэдонган», а также о пивоваренной индустрии в КНДР в целом вы узнаете из нашего нового выпуска. Поможет нам в этом господин Сон Гван Су, научный сотрудник Центра геополитических исследований Института менеджмента банка «Кунмин».