Королева У (우씨왕후 / Queen Woo)





Режиссёр: Чон Сэ Гё

В ролях: Чон Чжон Со, Ким Му Ёль, Чон Ю Ми, Ли Су Хёк, Пак Чи Хван, Чи Чхан Ук

Жанр: Драма (TVing)

Премьера: 29 августа 2024 г.





Ко Нам Му, или 9-ый король госуларства Когурё - Когукчхон-ван, внезапно умирает от ран, полученных на поле боя, не оставив наследников. Место короля пустует, и вокруг трона разворачивается нешуточная борьба. Его жене пришлось выйти замуж за одного из младших братьев умершего короля и сделать нового мужа законным королём. У королевы У Хи, чтобы защитить свою семью и свой клан, не было другого выхода, и она покидает дворец в поисках третьего брата покойного мужа. Но во дворце канцлер проявляет жажду быть еще ближе к властям, а главы пяти самых влиятельных кланов Когурё хотят уничтожить королеву У Хи, чтобы выдвинуть нового короля из своего клана. Драма состоит всего из восьми серий, что достаточно мало для корейских исторических сериалов, однако каждое мгновение сюжета наполнено интригами и заговорами.