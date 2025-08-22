ⓒ ACE FACTORY

Имя: Кан Су Хе (강수혜)

Дата рождения: 3 января 1979 г.

Дебют: пьеса «Комедия», 2007 г.





Сразу после дебюта, в период работы в театральной труппе, Кан Маль Гым часто подрабатывала актрисой-реконструктором в телешоу «Губка 2.0» (스펀지 2.0), чтобы обеспечивать себя. Архивные кадры того времени запечатлели её совсем юной. Изначально она исполняла лишь второстепенные роли, однако благодаря стабильной актёрской игре заслужила признание и в итоге получила главную роль в одном из эпизодов. Настоящую известность Кан Маль Гым принес фильм 2020 года «Счастливая Чан Силь» (찬실이는 복도 많지). За эту работу она была удостоена наград «Лучшая новая актриса» на церемониях Baeksang Arts Awards, Blue Dragon Film Awards, Korean Association of Film Critics Awards, Wildflower Film Awards и Buil Film Awards. В 2021 году актриса вошла в топ-100 женщин-актрис в рамках международной промо-кампании «Korean Actors 200 – The Actor is Present», представившей мировой киноиндустрии 200 ведущих актёров корейского кинематографа. Кроме того, Кан Маль Гым активно снимается в драмах. Одной из её наиболее заметных телевизионных работ стала роль Хебин Хонсси в сериале MBC «Красные манжеты на рукавах» (옷소매 붉은 끝동, 2021). В 2025 году она сыграла мошенницу и хозяйку мотеля в Пусане в драме Netflix «Когда жизнь преподносит мандарины» (폭싹 속았수다), где после долгого перерыва блестяще предстала в образе антагонистки.