Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Мюзикл «42-я улица Бродвея» покоряет зрителей уже 45 лет

2025-08-22

ⓒ CJ ENM
«42-я улица Бродвея» — постановка, часто называемая классическим образцом мюзикла, снова появится на корейской сцене. Секрет её непреходящей популярности кроется в трогательном сюжете и впечатляющих визуальных эффектах. Одна только первая сцена постановки демонстрирует, почему она так любима зрителями уже более 45 лет. Действие мюзикла происходит в Америке 1930-х годов во время Великой депрессии. Главная героиня постановки — хористка Пегги Сойер, получает главную роль на Бродвее. С помощью друзей она мгновенно становится звездой. Постановка «42-я улица Бродвея» демонстрирует суть сценического искусства — от ослепительных декораций и костюмов до игры актёров. Этот мюзикл остаётся классикой, и именно поэтому он любим зрителями по всему миру.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >