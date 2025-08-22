Мюзикл «42-я улица Бродвея» покоряет зрителей уже 45 лет

ⓒ CJ ENM

«42-я улица Бродвея» — постановка, часто называемая классическим образцом мюзикла, снова появится на корейской сцене. Секрет её непреходящей популярности кроется в трогательном сюжете и впечатляющих визуальных эффектах. Одна только первая сцена постановки демонстрирует, почему она так любима зрителями уже более 45 лет. Действие мюзикла происходит в Америке 1930-х годов во время Великой депрессии. Главная героиня постановки — хористка Пегги Сойер, получает главную роль на Бродвее. С помощью друзей она мгновенно становится звездой. Постановка «42-я улица Бродвея» демонстрирует суть сценического искусства — от ослепительных декораций и костюмов до игры актёров. Этот мюзикл остаётся классикой, и именно поэтому он любим зрителями по всему миру.