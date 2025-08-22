Новый выпуск передачи «Мелодии Кореи» посвящён мастеру Пак Ёну, который работал при короле Сэчжоне Великом и помогал ему систематизировать традиционную музыку. В частности, благодаря мастеру были стандартизированы меры длины, объёма и веса, которые измерялись с помощью музыкального инструмента, а также было налажено внутреннее производство музыкальных инструментов, которые ранее привозились из Китая. Подробнее о мастере Пак Ёне вы услышите в новом выпуске.





Выпуск 700. Мастер Пак Ён

* Мелодия «Гроза» – Ансамбль «Сыльгидун»

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором старик Сим купается – О Чжон Сук (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)

* Части «Сому», «Токкён», «Ёнгван» из музыкального цикла «Чонмё чэреак» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Мелодия «Квиин хёнга» – Дуэт «Хэпхари»

* Мелодия «Время исчезновения» – Ансамбль Jambinai

* Песня «Юкчабэги» – Ким Су Ён (вокал) и ансамбль музыкантов

* Песни «Чачжин юкчабэги», «Горы Самсан за облаками», «Кэгори тхарён» – Ю Тхэ Пхён Ян (вокал), Пак Ча Ён (скрипка хэгым), Ли Чжон А (цитра комунго), Ким Ин Су (барабан чангу)