Передача двадцать вторая: Сеульская Олимпиада — «Мир в Сеуле, Сеул в мире».

Чудо в Баден-Бадене

30 сентября 1981 года на сессии Международного олимпийского комитета в немецком городе Баден-Бадене произошло событие, навсегда запечатлевшееся в памяти корейцев: столицу Республики Корея избрали местом проведения летних Олимпийских игр 1988 года. Главным соперником Сеула был японский город Нагоя, и, учитывая разницу в экономическом потенциале, шансы корейской столицы казались невеликими. Однако всенародный энтузиазм и решительная поддержка правительства сыграли решающую роль — Сеул одержал историческую победу.





Особая церемония открытия

Сеульская Олимпиада открылась 17 сентября и продолжалась шестнадцать дней. Торжественная церемония, объединившая традицию и современность, произвела глубокое впечатление во всём мире. Символом Игр стал мальчик с обручем — образ, олицетворивший надежду и движение вперёд. А песня группы «Кориана» «Взявшись за руки» прозвучала как послание мира и дружбы, задав тон празднику спорта.





Рекордное участие и взлёт спортивной державы

В отличие от Олимпиад 1980 и 1984 годов, отмеченных бойкотами США и СССР, в Сеуле собрались почти все страны мира за исключением КНДР и Кубы. Это стало рекордом по числу участников. Республика Корея завоевала в общей сложности 33 медали, в том числе, 12 золотых, заняв четвёртое место в общем зачёте. Для страны это был настоящий прорыв — шаг к статусу спортивной державы.





Наследие Олимпиады и международный престиж

Игры в Сеуле стали символом примирения Востока и Запада в эпоху смягчения «холодной войны». Они значительно укрепили международный авторитет Республики Корея, открыли её миру и привлекли внимание всего человечества к Сеулу. Олимпиада 1988 года стала переломным моментом, временем, когда Сеул сделал шаг к миру, а мир шагнул навстречу Сеулу.