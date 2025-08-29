Чудо одного хита по-корейски





Дорогие друзья, в этом выпуске мы познакомили вас с композициями корейских артистов, для которых одна-единственная песня стала пропуском в историю. Эти хиты когда-то звучали из каждого кафе и такси, становились гимнами вечеринок и фоновой мелодией целого года, но их исполнители стали героями одного яркого, но короткого музыкального мига. И одним из самых ярких представителей этой ниши можно назвать группу Индиго (인디고) с их песней «Лето, прошу тебя!» (여름아! 부탁해). К сожалению, об этом дуэте мало известно и выступал на сцене он совсем недолго, но несмотря на все очень многие помнят и любят эту песню! В песне Индиго просят у лета, чтобы то помогло им завоевать сердце красотки, которая повстречалась им на пляже.

Пожалуй, самое известное «чудо одного хита» Кореи — это группа izi и ее несравненная рок-баллада «Реанимация» или «응급실». После выхода в 2005 году песня стала настоящей сенсацией, однако повторить этот успех izi не удалось. Группа столкнулась со слабой промо-поддержкой, а позже рок и вовсе уступил место новым поп-направлениям. В результате «Реанимация» осталась единственным громким хитом izi, а сама команда постепенно исчезла с большой сцены, оставив после себя песню, которую в Корее до сих пор узнают с первых аккордов.

Мы также не забыли про озорных девчушек из Crayon Pop с «Bar Bar Bar» (빠빠빠)! Все мы хорошо знаем, что этот энергичный, почти безумный хит 2013 года с фирменным «прыгающим» танцем и мотоциклетными шлемами, просто мгновенно стал вирусным. Однако повторить этот успех группе не удалось: последующие релизы уже не зацепили публику так же сильно, и Crayon Pop остались в истории как авторы одного из самых весёлых и неожиданных хитов K-POP.

Помимо вышеперечисленных хитов, в этом выпуске мы послушали: единственный хит певца Ю Сын Бома (유승범) «Ревность» (질투), «Memories» так же не сумевшего добиться успеха Са Чжуна (사준), «Во имя нашей любви» или «아껴둔 사랑을 위해» в исполнении Ли Чжу Вона (이주원), а также песни других корейских певцов — чудес одного хита.