Ким Ё Чжон – политический рупор Северной Кореи

#На пути к воссоединению l 2025-08-27

На пути к воссоединению

ⓒ KBS News
Одной из наиболее часто упоминаемых фигур в Северной Корее является Ким Ё Чжон, младшая сестра северокорейского лидера Ким Чон Ына, заместитель заведующего отделом пропаганды им агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Она прочно заняла место ключевого политического деятеля, постоянно появляясь рядом со своим братом и выступая практически его «теневым помощником». С 2020 года от её имени публикуются важные политические заявления, что явно свидетельствует о высоком статусе Ким Ё Чжон в рамках северокорейского  режима. 
Каковы же более широкие последствия её заявлений, особенно учитывая её роль в контроле над контактами Северной Кореи с внешним миром? Какой скрытый смысл можно найти в её заявлениях, которые в значительной степени определяют внешнюю политику Пхеньяна? Об этом мы поговорим сегодня с господином Ли Ён Чжоном (이영종), директором Центра северокорейских исследований Корейского института национальной стратегии. 
