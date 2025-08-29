Шоубиз сегодня от 27 августа

Пак Мин Ён, Пак Хи Сун и Чу Чжон Хёк в новом сериале «Аферисты по-корейски»

6 сентября на канале TV Chosun и платформе Coupang Play (стартует новая криминальная комедия «Аферисты по-корейски» или «컨피던스맨 KR». Это история о трёх необычных мошенниках, которые решают использовать свои таланты не ради личной выгоды, а чтобы наказать настоящих злодеев этого мира. Сериал создан в жанре «кейпер», поджанре криминального произведения, который фокусируется на подготовке и осуществлении сложной, многоэтапной криминальной операции .

В главных ролях звёздное трио: Пак Мин Ён (박민영), Пак Хи Сун (박희순) и Чу Чжон Хёк (주종혁). Пак Мин Ён играет гениальную аферистку Юн И Ран (윤이랑) с IQ 165, харизматичную женщину, которая способна обвести вокруг пальца даже самых опасных преступников. Её героиня появляется в самых разных образах: от казино-дилера до стюардессы и даже продавщицы йогурта. Каждое её перевоплощение — это маленький спектакль, и зрителям точно будет интересно наблюдать, какую маску она наденет в следующий раз.

Пак Хи Сун в роли Джеймса, опытного игрока и наставника команды. Его герой олицетворяет спокойствие, уверенность и классический шарм мужчины, который знает себе цену. Он всегда действует с юмором, но за лёгкостью скрывается железный характер.

Ну и Чу Чжон Хёк играет младшего члена команды Мён Гу Хо (명구호). Он добродушный, немного наивный, но невероятно смелый. Его персонаж добавляет комедийности и искренности, превращая команду аферистов в настоящую семью.

Режиссёр Нам Ги Хун (남기훈), известный по дорамам «Казино» (카지노) и «Этот роман — форс-мажор» (이 연애는 불가항력), вместе со сценаристами Хон Сын Хён (홍승현) и Ким Да Хе (김다혜) собрали уникальную историю, где сочетаются динамика, юмор и зрелищность. Интересно, что «Аферисты по-корейски» — это адаптация японской комедийной дорамы «Аферисты по-японски», вышедшей в 2018 году. Оригинал пользовался огромным успехом, а теперь корейская версия обещает подарить зрителям ещё больше драйва и колорита. И хотя главные герои — мошенники, зрители будут болеть именно за них. Ведь их цель — не деньги, а справедливость.

Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 27 августа.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.