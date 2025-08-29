Шоубиз сегодня от 20 августа

Самый популярный корейский бенд DAY6 отмечают 10-летие на сцене

Десять лет на сцене — и DAY6 (데이식스) встречают юбилей так, чтобы его запомнили надолго. 30 и 31 августа группа даст два эксклюзивных концерта на стадионе в городе Коян (고양종합운동장). Таким образом, DAY6 станут первой корейской рок-группой, распродавшей все билеты и выступившей на этой арене. Для участников это выступление — исполнение давней мечты: с момента дебюта в 2015 году они шли к цели сыграть на большой открытой площадке. С тех пор масштабы росли: Jamsil Indoor Stadium, Inspire Arena, Gocheok Sky Dome, а в мае 2025 года — статус первой корейской рок-группы, выступившей в KSPO Dome.

Празднование 10-летия DAY6 будет насыщенным. 5 сентября выходит четвертый студийный альбом группы «The DECADE», первый полноформатный релиз почти за шесть лет. 1 сентября стартует проект «DAY6 is 10» и загадочное событие «DAY6.zip : The Home of Our Decade».

Отдельным подарком станет премьера первого фильма DAY6 «6DAYS» — музыкального роуд-муви, снятого во время шестидневного путешествия группы по Лос-Анджелесу. В нем участники делятся воспоминаниями о дебюте, закулисными моментами подготовки к концертам, поют акустические версии песен и рассказывают, что значит для них это десятилетие. Картина вышла на экраны Южной Кореи 13 августа, а позже будет показана и за рубежом.

После релиза альбома DAY6 продолжат празднование — новые клипы, живые версии песен, эпизоды проекта «DAY6 is 10» и особые выступления вместе с любимыми поклонниками My Day. Юбилей группы обещает превратиться в настоящий музыкальный фестиваль, который не закончится 7 сентября, в день рождения DAY6, а продлится еще долго!

