Однажды в школе (말죽거리 잔혹사)





Режиссёр: Ю Ха

В ролях: Квон Сан У, Ли Чжон Чжин, Хан Га Ин, Ли Чжон Хёк, Пак Хё Чжун

Жанр: Фильм (CJ ENM)

Премьера: 16 января 2004 г.





Фильм рассказывает о старшекласснике по имени Ким Хён Су, замкнутом и спокойном подростке. В 1978 году он переходит в новую школу — старшую школу Чонмун. С детства Хён Су занимался тхэквондо, так как его отец владел залом, но сам он был тихим, примерным учеником. Тем не менее, следуя за своим другом У Сиком, он время от времени нарушал правила: испытывал первую любовь к девушке по имени Ын Чжу, сталкивался с разочарованиями и отдалялся от У Сика из-за проблем с возлюбленной — словом, переживал все трудности и волнения подросткового возраста. Пройдя через эти испытания и ощущая удушающую атмосферу дома и в школе, Хён Су в конце концов не выдерживает. Когда глава студенческого совета Чон Хун несправедливыми способами побеждает У Сика и начинает хвастаться своей силой, Хён Су взрывается гневом. Он полностью расправляется с Чон Хуном и печально известными «гопниками» из студсовета, за что его исключают из школы. Позднее, готовясь к поступлению в университет, Хён Су посещает подготовительные курсы и сдаёт экзамен для получения аттестата. По случайности он встречает свою первую любовь — Ын Чжу. Но теперь она не та, кто когда-то заставлял его сердце биться чаще, а неудачница, не поступившая в университет. Они лишь неловко обмениваются приветствиями и расходятся.