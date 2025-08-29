Международный фестиваль комедии в Пусане

ⓒ BICF

С 29 августа по 7 сентября в Пусане проходит Международный фестиваль комедии — крупнейшее мероприятие такого рода в Корее. Площадки фестиваля будут расположены в разных районах города, в том числе, в прибрежном районе Хэундэ. Впервые Международный фестиваль комедии состоялся в Пусане в 2013 году. С тех пор он ежегодно собирает известных комиков как из Кореи, так и из других стран. В этом году, отмечая своё 13-летие, фестиваль открылся церемонией с участием Пак Мён Су и актеров популярного шоу Gag Concert телеканала KBS. В течение десяти дней зрителей ждут выступления около 50 коллективов из восьми стран, среди которых — комик Ан Ён Ми и Ким Ён Хи, полюбившаяся публике в образе «Хальмэ Маль Чжа, королевы общения». Особым событием нынешнего года станет «Концерт комедийных книг», в рамках которого комики-авторы представят свои книги и выступят в новой роли. Среди участников — Ли Хон Рёль и Чон Сон Хи.