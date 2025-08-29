Премьера сериала «Последнее лето» состоится в ноябре

ⓒ KBS

Новый мини-сериал «Последнее лето» (마지막 썸머) с участием Ли Чжэ Ука и Чхве Сон Ын в главных ролях выйдет в эфир в ноябре 2025 года по субботам и воскресеньям. Это - о взрослении и романтических отношениях одной пары, которая проводит каждое лето вместе, начиная с самого детства. Об этом сообщил 26 августа телеканал KBS 2TV. Сюжет рассказывает о романе между Пэк То Ха, который иммигрировал в США после развода родителей в детстве и приезжает в Корею только на летние каникулы, чтобы увидеть отца и брата-близнеца, и Сон Ха Гён, дочерью друга его отца, живущей по соседству. Они проводят каждое лето вместе и, став взрослыми, открывают тайны своей первой любви. Ли Чжэ Ук одновременно играет роль талантливого архитектора Пэк То Ха и его загадочного брата-близнеца Пэк То Ёна. Чхве Сон Ын играет роль Сон Ха Гён, госслужащей в архитектурной сфере. Режиссёром сериала стал Мин Ён Хон — автор таких проектов, как «Невозможный наследник» (로얄로더), «Пропавшие без вести: Другая сторона» (미씽: 그들이 있었다) и «Инсайдер» (인사이더). Сценарий написала Чон Ю Ри, работавшая над драмами «Поцелуй: Шестое чувство» (키스 식스 센스) и «Радио Романтика» (라디오 로맨스). Съёмочная группа сериала попросила зрителей обратить внимание не только на развитие романтических отношений между двумя героями, но и на разнообразие эпизодов — от уникальной архитектурной тематики до историй персонажей, окружающих главных героев.