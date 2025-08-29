Скандал вокруг Сон Ха Юн: истец возвращается в РК для крупного иска

ⓒ YONHAP News

Некая А, ранее выдвинувшая обвинения в школьном насилии в отношении актрисы Сон Ха Юн, заявила о намерении обратиться в суд. Как стало известно, истец — гражданка США. Вчера А опубликовала в онлайн-сообществе фотографию своего паспорта с датой въезда в Корею. Она заявила, что будет сотрудничать с полицией в ходе расследования и также намерена подать официальное заявление о преступлении. А сообщила, что готовит иск о возмещении прямого и косвенного ущерба в размере 10 миллиардов вон, понесённого в связи с этим делом, и даже опубликовала свой ID в KakaoTalk, чтобы найти юридическую фирму, которая поможет с правовой поддержкой. Этот конфликт начался в апреле 2024 года. Однако Сон Ха Юн отрицала, что когда-либо встречалась с истцом, и опровергла выдвинутую версию о «принудительном переводе», заявив, что это никак не связано с предполагаемым школьным насилием.