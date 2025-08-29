ⓒ SW Management & Pictures

Дата рождения: 15 сентября 1988 г.

Рост: 167 см.

Дебют: фильм «Течёт голубая река» (푸른 강은 흘러라), 2008 г.





Актриса Рю А Бэль начала свою карьеру с небольшой роли в фильме «Город насилия» (짝패), будучи ученицей старшей школы. Её официальный дебют состоялся в 2008 году в роли Ми Ок в фильме «Течёт голубая река» (푸른 강은 흘러라). После поступления в старшую школу она первоначально планировала специализироваться на музыке для кино. Однако через неделю после её прихода учитель музыки ушёл на пенсию, и ей пришлось выбрать специализацию по кинематографии. Во время учёбы она случайно узнала о прослушивании для театральной пьесы и успешно прошла его, что стало её первым актёрским опытом. Поначалу актёрство не вызывало у неё особого интереса, но к выпускному классу увлечение театром значительно возросло, и она решила серьёзно изучать актёрское мастерство. В 2007 году Рю А Бэль поступила на актёрский факультет Корейского национального университета искусств, что ознаменовало начало её полноценной профессиональной карьеры. С тех пор она снялась во множестве независимых и коммерческих фильмов, а также принимала участие в художественных перформансах и театральных постановках. До телесериала «Мой мистер» (나의 아저씨) она указывалась в титрах как Рю Сон Ён. После смены имени, начиная с фильма «Воспоминания об Альгамбре» (알함브라 궁전의 추억), она появлялась на экранах под именем Рю А Бэль. Она сыграла главные роли в таких независимых фильмах как «История любви», «Кости», «Француженка», «Сэм», «21 день» и «Мунгён».