В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем о композиторе Ли Ган Доке, который оказал огромное влияние на развитие композиторства в традиционной музыке во второй половине XX века. Авторству Ли Ган Дока принадлежат многие традиционные мелодии, особенно активно мастер сотрудничал с первым оркестром традиционных инструментов, который появился в стране в 1965 году. Подробнее о жизни и творчестве композитора вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 701. Композитор Ли Ган Док

* Песня «Саранга» – Ансамбль «Нальлигут»

* Песня «Ибёльга» – Ким Юль Хи (вокал), Со Ён До (бас-гитара)

* Мелодия «В тот год и в ту ночь, когда мы перешли Млечный путь» – Ансамбль «Набви»

* Первый концерт для цитры каягым (композитор Ли Ган Док) – Мин Ый Сик (цитра каягым), Оркестр традиционных инструментов телерадиокомпании KBS

* Песня «Чачжын ари» – Чхве Юн Ён (вокал)

* Песня «Без огня» – Ли Дон Гю (вокал)

* Песня «Мансусан» – Ли Чжун А (вокал)

* Мелодия «Сончжупхури» - Чхве Хён Чжон (цитры комунго, чхольхёнгым)