Передача 23: Появление отечественного мобильного телефона — начало истории IT-державы

17 сентября 1988 года в Республике Корея был представлен первый мобильный телефон собственного производства. За громоздкий корпус его прозвали «кирпичом». Качество связи тогда оставляло желать лучшего, дизайн был далёк от изящества. Но сам факт создания телефона корейскими инженерами имел историческое значение. С этого момента компании начали активно разрабатывать новые модели, предлагая смелый дизайн и функции, выходя на мировой рынок.

В 1996 году Корея первой в мире внедрила в коммерческое использование технологию CDMA. Она существенно повысила качество связи и эффективность использования частот, сделав услуги доступными для миллионов людей. Успех CDMA вывел страну в число мировых лидеров мобильной индустрии и укрепил позиции корейских телефонов на международном рынке.

Эпоха смартфонов и новые инновации

В начале 2000-х годов с распространением сетей третьего поколения появились смартфоны. Телефон перестал быть лишь средством связи и превратился в карманный компьютер. Запуск iPhone в 2007 году радикально изменил само понятие мобильного устройства. Корейские компании быстро отреагировали, выпустив смартфоны на базе Android и заняв прочные позиции на мировом рынке. Технологии 4G LTE и 5G открыли эру сверхскоростного интернета и множества новых сервисов, изменивших повседневную жизнь.





Республика Корея как IT-держава

Мобильный телефон объединил в себе все ключевые технологии — связь, телевещание, дисплеи, память и аккумуляторы. Корейские компании, прежде всего Samsung Electronics, овладели не только производством аппаратов, но и системными технологиями, заняв лидирующие позиции на мировом рынке. Благодаря этому Республика Корея утвердилась в статусе подлинной IT-державы.