Бенд Xdinary Heroes: «Каждый может стать героем!»





Август порадовал нас возможностью провести такую редкую, а от того такую долгожданную рубрику нашей программы. В эти пятые выходные месяца мы познакомили слушателей с бойз-группой с огромным потенциалом. Мы поговорили о рок-группе, которая сумела ворваться на корейскую музыкальную сцену с дерзостью и яркой энергией. Это Xdinary Heroes (엑스디너리 히어로즈) или «Экдиз», как чаще называют их фанаты. Эта команда дебютировала под эгидой известного продюсерского агентства JYP Entertainment и стала настоящим событием, ведь в мире, где господствует айдол-поп, они сделали ставку на живую музыку. Xdinary Heroes дебютировали в 2021 году и сразу привлекли внимание как в Корее, так и за ее пределами. Интересно, что это всего лишь вторая рок-группа от JYP после DAY6, что само по себе уже создало вокруг них атмосферу ожидания и любопытства.

Название группы Xdinary Heroes расшифровывается как «Extraordinary Heroes» или «Экстраординарные герои». В этой идее кроется простая, но сильная мысль: каждый человек может стать героем. Сначала участники волновались, что название покажется слишком длинным и непривычным, но со временем поняли: в этом и есть их особенность!

Состав у группы такой: лидер и ударник Кон Иль (건일), главный вокалист и клавишник Чон Су (정수), фронтмен, вокалист и гитарист Ка Он (가온), вокалист и клавишник O.de (오드), гитарист Чжун Хан (준한) и еще один фронтмен, басист и ведущий вокалист Чжу Ён (주연). Каждый из участников обладает своей индивидуальностью, и поэтому их музыка звучит так многослойно. Интересный момент: в отличие от большинства рок-групп, у Xdinary Heroes сразу два клавишника: Чон Су и O.de! Один больше сосредоточен на классическом звучании, а другой добавляет электронные оттенки и эффекты. Вместе они создают необычное сочетание, которое стало визитной карточкой группы.

Xdinary Heroes – это не просто музыка, у них есть целая вселенная под названием «♭form» (flat form) или «бемоль-форма». Согласно их концепции, участники встретились именно в этом виртуальном пространстве, где они начали играть вместе и создали собственную группу. Эта история продолжается в клипах и альбомах, превращая творчество бенда в единый нарратив, где каждая новая песня становится частью общего комикса о необычных героях.

Если говорить о музыке, то сами участники называют ее «жанровым котлом». Здесь можно услышать и энергичный поп-рок, и панковские рифы, и электронные вставки. Главная особенность – это мощь живых инструментов, которая в сочетании айдол-энергетикой создает уникальный эффект. Концерты Xdinary Heroes – это всегда взрыв эмоций, и зрители уходят с ощущением, что побывали на настоящем рок-шоу, а не просто на выступлении айдолов. Особенно эффект усиливает роскошный вокал Чжу Ёна, которого уже зовут одним из сильнейших вокалистов своего поколения.

Отдельно стоит сказать о философии Xdinary Heroes. Их музыка обращена к тем, кто хоть раз чувствовал себя не таким, кто задавался вопросами: «Зачем я здесь? Что я значу в этом мире?». Глава JYP Пак Чжин Ён объясняет: «Слушать Xdinary Heroes стоит в те дни, когда не хватает уверенности в себе, потому что именно в их песнях звучит ответ: ты не одинок, твоя история тоже важна». И что особенно приятно, Xdinary Heroes не гонятся за молниеносной славой. Их девиз звучит просто: «천천히 가자», «Идем медленно» … «но верно», добавили бы мы! Постепенно, шаг за шагом они строят свою историю и доказывают, что рок в Корее не только жив, но и способен зажечь новое поколение слушателей.

В этом выпуске мы прослушали самые любимые и популярные песни из репертуара группы Xdinary Heroes среди которых: «Strawberry Cake», «Beautiful Life», «FiRE (My Sweet Misery)» и другие.