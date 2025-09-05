Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Южнокорейско-американский саммит и контакты с Пхеньяном

#На пути к воссоединению l 2025-09-03

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News
После первой встречи президентов Республики Корея и США - Ли Чжэ Мёна и Дональда Трампа - внимание приковано к потенциальному возобновлению переговоров между США и Северной Кореей. На саммите оба лидера выразили готовность к диалогу с главой КНДР Ким Чон Ыном.  Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп дважды встречался с Ким Чон Ыном, чтобы обсудить пути ядерного разоружения. Тогдашний южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, приняв участие в трёх межкорейских саммитах, выступал «посредником» и «движущей силой» в организации саммита между США и КНДР. Однако сейчас иная ситуация. После неудачного саммита в Ханое в 2019 году Пхеньян начал активно развёртывать ядерную и ракетную программы, а в 2023 году Ким Чон Ын даже назвал Южную Корею «вражеским государством». 
О недавнем южнокорейско-американском саммите и шансах на возобновление диалога между Пхеньяном и Вашингтоном мы поговорим с ведущим научным сотрудником Корейского института национального воссоединения Хон Мином.
