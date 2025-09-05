Герой нового выпуска передачи «Мелодии Кореи» - мастер игры на флейте тэгым Ким Ге Сон. Его современники говорили, что музыканту не было и не будет равных, настолько уникальной была его игра. Сам музыкант всегда скромно относился к собственному творчеству и считал, что труд и усердие гораздо важнее таланта. Подробнее о Ким Ге Соне – в новом выпуске передачи.





Выпуск 702. Музыкант Ким Ге Сон

* Песня «Квансан юнма» – Ли Хён А (вокал)

* Песня «Куда ты уходишь?» – Ансамбль Tanemotion

* Песня «Яннюга» – Егёль (вокал), ансамбль «Прелюдия»

* Мелодия «Чхонсонгок» – Ли Ён Соп (флейта тэгым)

* Песня «Чольло чольло» – Пак Чин Хи (вокал), Чин Мин Чжин (цитра ачжэн)

* Песня «Рыбак-бездельник» – Ансамбль «Кырим»

* Песня «Кольпхэ тхарён» – Пак Кви Хи (цитра каягым, вокал)

* Песня «Тхучжон пхури» - Ю Чжи Сук (вокал)

* Мелодия «Бабочка и сон» (композитор Вон Иль) – Оркестр традиционных инструментов провинции Кёнгидо